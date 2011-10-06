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PHOBIC + BRUTAL MURDER + OTHER
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23/04/17
SELVANS + VINTERBLOT + DYRNWWYN + BLODIGA SKALD
TRAFFIC CLUB - ROMA

23/04/17
AEVUM + DARK AGES + ALKEMY
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

23/04/17
ZU + SUDOKU KILLER
SPAZIO AEREO - MESTRE (VE)

24/04/17
ARKONA + DARK LUNACY
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)

24/04/17
SOUTHERN STEELS
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

25/04/17
DELIRIUM X TREMENS
SMOOTHIE SOUND REVOLUTION - BELLUNO

27/04/17
SONIC SYNDICATE + THE SHIVER + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

28/04/17
SONIC SYNDICATE + THE SHIVER + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/04/17
PINO SCOTTO + VARIOUS + SKARREX
JAILBREAK - ROMA
DETTAGLI EVENTO
IMPLORE + SIMULACRO + SCORNTHROATS + DROUGHT
06/05/2017
CUEVA ROCK - CAGLIARI
https://www.facebook.com/events/683029398534643/
GRUPPI
Implore +
Simulacro +
Scornthroats +
Drought
NOTE
Sabato 6 maggio 2017
@Cueva Rock Live - Cagliari
strada ex provinciale Quartucciu-Ganni

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso 5 euro
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