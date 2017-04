DETTAGLI EVENTO METAL ALLIANCE FEST 13/05/2017 INDIAN BIKERS MC - FOGGIA https://www.facebook.com/events/1827401334193274/ GRUPPI

METAL ALLIANCE FEST - seconda edizione - con:



STRANA OFFICINA +

In.Si.Dia +

Circle Of Witches +

Cancrena +

Real Chaos +

Bifrost NOTE

Sabato 13 maggio 2017

@Indian Bikers - Foggia

via del salice nuovo, strada S. Lorenzo, 13



Apertura porte ore 20:00

Inizio concerti ore 20:30



Ingresso 10 euro

Le prevendite sono disponibili direttamente presso il ClubHouse e da Manicomio in Corso Garibaldi 71 (Foggia)



Per informazioni: 333/7775605 - 339/2963031