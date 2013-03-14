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CONCERTI

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)
DETTAGLI EVENTO
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
02/09/2017
TBA - MILANO
https://www.facebook.com/events/1884092008475660
GRUPPI
Graveland +
Nokturnal Mortum +
Darkend +
Enisum +
Imago Mortis
NOTE
Ingresso: 40 euro in cassa
Prevendite: 40 euro + d.d.p.

Orari TBA
Location TBA
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