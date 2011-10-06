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DREAM THEATER
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WARM UP AGGLUTINATION
12/05/2017
SHARIVARI - BARI
https://www.facebook.com/events/313441082430724/
GRUPPI
In.Si.Dia +
Circle Of Witches +
Elegy Of Madness +
Stonewall +
Diemocracy +
Death2Pigs
NOTE
Venerdì 12 maggio 2017
@Sharivari - Bari
via Fanelli, 234

Apertura porte ore 20:30
Inizio concerti ore 21:00

Ingresso 7 euro
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