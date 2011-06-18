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SUNDAY HARDCORE MASSACRE FEST
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
https://www.facebook.com/events/397254643960341/?active_tab=about
GRUPPI
Slander +
Game Over +
Busted Out +
Shenanigans +
Debunk
NOTE
Domenica 30 aprile 2017
@Caseificio La Rosa - Poviglio (RE)
via Romana, 200/1

Apertura porte ore 21:15
Inizio concerto ore 21:45

Ingresso 5 euro (nessuna tessera richiesta)
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