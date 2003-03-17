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SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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20/10/17
TOTAL DISASTER NIGHT
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

20/10/17
SAILING TO NOWHERE
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
ELUVEITIE + AMARANTHE
25/10/2017
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
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Orari e costi N.D.
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13/10/2017 - 19:19
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14/10/2017
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EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR
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11/10/2017
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Circolo Colony, Brescia, 07/10/2017
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