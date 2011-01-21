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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
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CADAVERIA
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
DETTAGLI EVENTO
JINJER + THE MODERN AGE SLAVERY
15/05/2017
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
https://www.facebook.com/events/177713672736730/
GRUPPI
Jinjer +
The Modern Age Slavery
NOTE
Lunedì 15 maggio 2017
@Rock Town - Cordenons (PN)
via Goetta 76

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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