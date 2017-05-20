05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil
09/06/17
THE BLACK CAPES
All These Monsters
09/06/17
RANCID
Trouble Maker
09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong
09/06/17
ANATHEMA
The Optimist
09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons
09/06/17
TRIUMVIR FOUL
Spiritual Bloodshed
16/06/17
WIZARD
Fallen Kings
16/06/17
ORANJEBOOM
Here Comes the Boom
19/06/17
VEINS
Innocence
03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA
03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
03/06/17
.EVO FOR DENIS
ISOLA SUMMER ARENA - PARMA
04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)
08/06/17
SLAYER + SADIST
ALCATRAZ - MILANO
10/06/17
SINNERS MILITIA FEST
SINNERS REUNION PUB - MANTOVA
10/06/17
EXTINCTION + DARK PASSAGE + NECROCOMMAND + SAIL AWAY
DAEVACIAN - BRUINO (TO)