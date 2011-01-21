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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
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DETTAGLI EVENTO
CHRONOSPHERE + ANCIENT DOME + guests
06/05/2017
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/411080462601860/?active_tab=about
GRUPPI
CHRONOSPHERE +
Ancient Dome +
Vexovoid +
Netherblade +
Hyperblast
NOTE
Sabato 6 maggio 2017
@The One - Cassano d'Adda (MI
piazza Gobetti

Ingresso 5 euro
Inizio concerti ore 20:30
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