07/07/17
BLISS OF FLESH
Empyrean
07/07/17
M.O.D.
Busted, Broke & American
07/07/17
INVOCATION SPELLS
The Flame of Hate
07/07/17
BLIND GUARDIAN
Live Beyond The Spheres
07/07/17
SEER
Vol. III & IV: Cult of the Void
07/07/17
RIVER BLACK
River Black
07/07/17
ECNEPHIAS
The Sad Wonder Of The Sun
14/07/17
FREIGHT TRAIN
I
21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual
21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken
01/07/17
JOHN MACALUSO & UNION RADIO + LAST FRONTIER + RED RIOT
THE DOME - BACOLI (NA)
01/07/17
SHAM 69 + ACID MUFFIN
BLUE ROSE SALOON - MILANO
01/07/17
DISSONANCE FESTIVAL (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
01/07/17
TRICK OR TREAT + LIONSOUL + SKELETOON
RONCOLA (BG)
01/07/17
SAIL AWAY
LILLIANES BEACH - LILLIANES (AO)
02/07/17
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL
MARKET SOUND - MILANO
02/07/17
SHAM 69 + ACID MUFFIN
TRAFFIC CLUB - ROMA
02/07/17
DISSONANCE FESTIVAL (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
03/07/17
SUICIDAL TENDENCIES
CSOA Forte Prenestino - ROMA
05/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
ORION - ROMA