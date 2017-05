DETTAGLI EVENTO DANGER METAL NIGHT 13/05/2017 NEW TRASH DIVISION CLUB - MONTEGRANARO (FM) https://www.facebook.com/events/406718646375813/ GRUPPI

Organic Illusion +

Essenza +

This Isn't Over +

Legion Of Chaos NOTE

Sabato 13 maggio 2017

@New Trash Division Club - Montegranaro (FM)

via C. Colombo, 5



Ingresso gratuito

Inizio concerti ore 21:00