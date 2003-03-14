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HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
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DAEVACIAN - BRUINO (TO)

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MORKOBOT + AMASSADO + STONEDRIFT
ASSOCIAZIONE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

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MOLTO MALE FEST
C.S.A. PACì PACIANA - BERGAMO
DETTAGLI EVENTO
DANGER METAL NIGHT
13/05/2017
NEW TRASH DIVISION CLUB - MONTEGRANARO (FM)
https://www.facebook.com/events/406718646375813/
GRUPPI
Organic Illusion +
Essenza +
This Isn't Over +
Legion Of Chaos
NOTE
Sabato 13 maggio 2017
@New Trash Division Club - Montegranaro (FM)
via C. Colombo, 5

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:00
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