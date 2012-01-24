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THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS + SUPERHORROR
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OFFICINE SONORE - VERCELLI

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MADE IN HELL FEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
26/05/2017
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
https://www.facebook.com/events/1284068444981159/
GRUPPI
Perpetual Fire (release party di Blleding Hands) +
Apeiron Legacy
NOTE
Venerdì 26 maggio 2017
@The Old Jesse - Saronno (VA)
via Maestri del lavoro, 27

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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