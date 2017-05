DETTAGLI EVENTO PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY 26/05/2017 THE OLD JESSE - SARONNO (VA) https://www.facebook.com/events/1284068444981159/ GRUPPI

Perpetual Fire (release party di Blleding Hands) +

Apeiron Legacy NOTE

Venerdì 26 maggio 2017

@The Old Jesse - Saronno (VA)

via Maestri del lavoro, 27



Ingresso gratuito

Inizio concerti ore 22:00