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CROWBAR + DISTRUZIONE
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SORDAL
31/05/2017
COHEN - VERONA
https://www.facebook.com/events/163416834190459/
GRUPPI
Sordal
NOTE
Mercoledì 31 maggio 2017
@Cohen - Verona
via Scarsellini, 9

Ingresso libero con consumazione obbligatoria
Inizio concerti ore 21:30
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