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MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

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SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
DETTAGLI EVENTO
THE DEAD DAISIES + THE STONE GARDEN + guest
05/06/2017
DRUSO - RANICA (BG)
https://www.facebook.com/events/749313271917572/
GRUPPI
The Dead Daisies +
The Stone Garden +
TBA
NOTE
Lunedì 5 giugno 2017
@Druso - Ranica (BG)
via A. Locatelli, 17

Apertura porte ore 20:30

Ingresso 18 euro + ddp su www.ticket24ore.it
Ingresso 20 euro in cassa la sera dello show
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