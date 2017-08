DETTAGLI EVENTO THE ROLLING STONES 23/09/2017 LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA GRUPPI

Lucca Summer Festival:



Rolling Stones NOTE

No Filter Pit (in piedi)

Prezzo € 300,00 + Prevendita 45,00



Prato A Gold (in piedi)

Prezzo € 150,00 + Prevendita € 22,50



Pedana A (in piedi)

Prezzo € 150,00 + Prevendita € 22,50



Pedana B (in piedi)

Prezzo € 130,00 + Prevendita € 19,50



Prato B (in piedi)

Prezzo € 100,00 + Prevendita € 15,00



Tribuna Spalti Inferiore

Prezzo € 200,00 + Prevendita € 30,00



Tribuna Spalti Superiore

Prezzo € 200,00 + Prevendita € 30,00