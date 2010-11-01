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18/05/17
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
JAILBREAK - ROMA

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/05/17
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20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
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CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
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26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
DETTAGLI EVENTO
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
18/05/2017
JAILBREAK - ROMA
https://www.facebook.com/events/625833707601352/
GRUPPI
Omen +
Exiled On Earth +
Whisperz
NOTE
Giovedì 18 maggio 2017
@Jailbreak - Roma
via Tiburtina, 870

Apertura cancelli ore 20.00
Inizio concerti ore 22.00

Ingresso 10 €
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