DETTAGLI EVENTO PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES 24/09/2017 ALCATRAZ - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

PAPA ROACH +

Frank Carter & The Rattlesnakes NOTE

Domenica 24 settembre 2017

@Alcatraz - Milano

via Valtellina, 25



Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerti: ore 20.00



Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00



Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 8.00 di venerdì 19 maggio