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05/06/17
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DRUSO - RANICA (BG)
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/714973678674533
GRUPPI
The HAARP Machine
Here Comes The Kraken
Novelists
The Royal
+ altri TBA
NOTE
DISSONANCE FESTIVAL
@Circolo Svolta - Rozzano (MI)
via F. Maggi, 118

TICKET DAY 1: 15€ prevendita / 18€ in cassa
TICKET DAY 2: 25€ prevendita / 28€ in cassa
2 DAYS TICKET: 40€ prevendita / 45€ in cassa
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