DETTAGLI EVENTO DISSONANCE FESTIVAL (day 1) 01/07/2017 CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI) https://www.facebook.com/events/714973678674533 GRUPPI

The HAARP Machine

Here Comes The Kraken

Novelists

The Royal

+ altri TBA NOTE

DISSONANCE FESTIVAL

@Circolo Svolta - Rozzano (MI)

via F. Maggi, 118



TICKET DAY 1: 15€ prevendita / 18€ in cassa

TICKET DAY 2: 25€ prevendita / 28€ in cassa

2 DAYS TICKET: 40€ prevendita / 45€ in cassa