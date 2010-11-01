      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dimmu Borgir
Forces of the Northern Night (dvd)
Demo

Ottobrenero
Mercurio
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade

19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder

19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth

19/05/17
BEASTMAKER
Inside The Skul

19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry

19/05/17
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Amber Galactic

19/05/17
FIRE FROM THE GODS
Narrative Retold

19/05/17
SOLLERTIA
Light

25/05/17
SCREAM 3 DAYS
Kolera 666

26/05/17
BRUTALITY
Sea of Ignorance

CONCERTI

18/05/17
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
JAILBREAK - ROMA

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA

20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
METALZONE
CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

21/05/17
HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
DETTAGLI EVENTO
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
26/05/2017
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
www.jailbreakliveclub.it
GRUPPI
KALEDON +
Setanera +
Timestorm
NOTE
Kaledon: release party di Carnagus - Emperor of the Darkness

Venerdì 26 maggio 2017
@Jailbreak - Roma
via Tiburtina, 870

Apertura cancelli ore 20,00
Inizio Live ore 22,00

Ingresso 8 €
ULTIMI COMMENTI
18/05/2017 - 10:09
CHRIS CORNELL: morto improvvisamente all'età di 52 anni
18/05/2017 - 11:38
INGLORIOUS: guarda il video di ''Taking the Blame''
06/04/2017 - 10:23
FOR MY DEMONS: debuttano a maggio con 'Close to the Shade'
17/05/2017 - 16:25
RAVEN: Joe Hasselvander salterà le prossime date
18/05/2017 - 12:52
LEPROUS: annunciato il nuovo album, una data in Italia
09/05/2017 - 23:25
THE ROLLING STONES: a settembre live al Lucca Summer Festival
17/05/2017 - 12:48
TEXTURES: annunciano lo scioglimento e il tour d'addio
17/05/2017 - 16:41
COLONY OPEN AIR: annunciati i Sacred Reich
17/05/2017 - 15:50
THE FERRYMEN: ascolta un altro brano
17/05/2017 - 16:12
ABHORRENT DECIMATION: a fine luglio il secondo disco, ecco i dettagli
ULTIMI COMMENTI
13/04/2017
Live Report
TEXTURES + GUESTS
Circolo Colony, Brescia (BS), 08/04/17
28/08/2015
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 26 - Marcela Bovio
17/05/2017
Live Report
ROCKLAND METALFEST III
Day 2 – Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/05/2017
12/08/2016
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 33 - Anneke van Giersbergen
06/11/2010
Live Report
W.A.S.P.
Live Club, Trezzo Sull'Adda, 01/11/2010
ULTIMI COMMENTI
82
65
80
73
56
80
87
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     