DETTAGLI EVENTO HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT 21/05/2017 CIRCOLO COLONY - BRESCIA https://www.facebook.com/events/587095988157204/ GRUPPI

Hardline (ore 22:45) +

Hungry Heart (ore 21:45 - 22:30) +

Mr. Riot (ore 21:00 - 21:30)

NOTE

Domenica 21 maggio 2017

@Circolo Colony - Brescia

via Romolo Gessi, 14



Apertura porte ore 20:30



Ingresso 20 euro, riservato ai soci del circolo

Biglietti disponibili in cassa o in prevendita collegandosi al sito ufficiale del Circolo Colony.