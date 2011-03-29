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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
11/07/2017
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)
https://www.facebook.com/events/1908789236071014
GRUPPI
DEEZ NUTS +
First Blood +
Neither +
The Last Breath Of Life
NOTE
Martedì 11 luglio 2017
@Bahnhof Live - Montagnana (PD)
via sant'Antonio, 34

Ingresso 10 euro
Prevendite disponibili su Versusmusic

Apertura porte ore 20:30
Ingresso riservato ai soci ARCI
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