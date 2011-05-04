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STRAEVIL FEST (day 2)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)

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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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SOLOMACELLO FEST (day 2)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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DARK TRANQUILLITY + guests TBA
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24/06/17
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
DETTAGLI EVENTO
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
12/07/2017
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)
https://www.facebook.com/events/422492181454772
GRUPPI
DEEZ NUTS +
First Blood +
guests TBA
NOTE
Mercoledì 12 luglio 2017
@Soundwave Club - Porto San Giorgio (FM)
via P. Cotechini, 6/8

Ingresso TBA
Apertura porte ore 20:30
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