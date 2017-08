DETTAGLI EVENTO CANDLEMASS + GUESTS 30/09/2017 CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA https://www.facebook.com/events/1560742620625790/?active_tab=about GRUPPI

CANDLEMASS +

EPITAPH +

SHORES OF NULL +

CIRCLE OF WITCHES +

INVERNOIR +

IN AEVUM AGERE NOTE

Crossroads live club, Via Braccianense 771, Roma



Costo in cassa: 30 €

Prevendita: 28 € + d.d.p.



Prevendite attive sui circuiti TicketOne e Booking Show