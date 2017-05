DETTAGLI EVENTO BANDAY FESTIVAL 24/06/2017 CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE) www.caseificiolarosa.org GRUPPI

ANICE (power duo da Reggio Emilia - post rock strumentale intriso di sonorità ambient/drone) +

BIASANOT (trio soundtrack-twat da Modena) +

DAIMON (deep drone/audio-visual dalla Toscana) +

LUCIFERI (trio noise da Parma) +

SOLIDI PLATONICI +

THE JACKSON POLLOCK (lo-fi/garage/punk da Bologna) +

TRISTAN DA CUHNA (post rock, power duo strumentale da Pavia) +

TRUTH STARTS IN LIES (hard core, energia da Reggio Emilia) NOTE

Sabato 24 giugno 2017

@Caseificio La Rosa - Poviglio (RE)

via Romana, 200/1



Inizio concerti ore 17:00

Ingresso gratuito, senza tessera



Il festival si terrà anche in caso di maltempo.