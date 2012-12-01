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KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

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TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

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I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
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02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
DETTAGLI EVENTO
SLAYER + SADIST
08/06/2017
ALCATRAZ - MILANO
https://www.facebook.com/events/1869478313326876/
GRUPPI
Slayer +
Sadist
NOTE
Apertura porte: ore 18.30
Inizio concerti: ore 20.00
Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00+d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €45,00
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