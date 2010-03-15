14/07/17
FREIGHT TRAIN
I
21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual
21/07/17
GALDERIA
Return of the Cosmic Men
21/07/17
NARNIA
Narnia
21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken
21/07/17
MR. BIG
Defying Gravity
21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery
21/07/17
WINTERSUN
The Forest Seasons
26/07/17
ADAGIO
Life
28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity
10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)
11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)
11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)
12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)
12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)
12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA
13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI
15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)
21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)