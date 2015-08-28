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LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
OBEY THE BRAVE + WRONG WAY TO DIE + ARMS LIKE ANCHORS
05/07/2017
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/131920360695520/
GRUPPI
OBEY THE BRAVE +
Wrong Way To Die +
Arms Like Anchors
NOTE
Mercoledì 5 luglio 2017
@Circolo Svolta - Rozzano (MI)
via F. Maggi, 118

Ingresso: 12€
Ingresso riservato ai soci ACSI
Prevendite disponibili sul sito di Versus Music

Apertura porte: 20.30
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