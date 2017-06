DETTAGLI EVENTO OBEY THE BRAVE + WRONG WAY TO DIE + ARMS LIKE ANCHORS 05/07/2017 CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI) https://www.facebook.com/events/131920360695520/ GRUPPI

OBEY THE BRAVE +

Wrong Way To Die +

Arms Like Anchors NOTE

Mercoledì 5 luglio 2017

@Circolo Svolta - Rozzano (MI)

via F. Maggi, 118



Ingresso: 12€

Ingresso riservato ai soci ACSI

Prevendite disponibili sul sito di Versus Music



Apertura porte: 20.30