DETTAGLI EVENTO .EVO FOR DENIS 03/06/2017 ISOLA SUMMER ARENA - PARMA

EVO FOR DENIS - quinta edizione:



23:30- HIDEOUS DIVINITY

22:30- SUBHUMAN

21:30- INJURY

20:30- FROM THE DEPTH

19:30- BLACK TERAPY

18:35- ADVERSOR

17:40- HUMAN DECAY

16:45- DEMOLITION SAINT

16:00- PRIMOSANGUE

15:15- STONEDRIFT

14:30- HERCESIS NOTE

Sabato 3 giugno 2017

@Isola Summer Arena - Parma

via Mercalli, 13/A



Ingresso gratuito

L'evento si terrà anche in caso di pioggia



Apertura cancelli ore 14:00

Inizio concerti ore 14:30