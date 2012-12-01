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TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

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METATRONE + HIDDEN LAPSE
PIAZZA CATTEDRALE - FABRIANO (AN)

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA

03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
DETTAGLI EVENTO
SINNERS MILITIA FEST
10/06/2017
SINNERS REUNION PUB - MANTOVA
https://www.facebook.com/events/1890180934592358/
GRUPPI
Hand Grenades +
Injury +
Jolly Rogers +
Darkyngs
NOTE
Sabato 10 giugno 2017
@Sinners Reunion Pub - Mantova
via Ilaria Alpi

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21.00
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