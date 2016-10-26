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EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

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SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

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DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

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DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
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ALCHIMIA + NEBULAE
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DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)
DETTAGLI EVENTO
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
17/08/2017
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
https://www.facebook.com/events/431244800571452
GRUPPI
Claudio Simonetti's Goblin
Spiritual Front
Soviet Soviet
Doctor Cyclops
Bushi
Psychocello Project
NOTE
Orari e costi N.D.
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