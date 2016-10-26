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The Slow Rust Of Forgotten Machinery

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The Forest Seasons

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14/07/17
ALCHIMIA + NEBULAE
CELLAR THEORY - NAPOLI

15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)

23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
DETTAGLI EVENTO
IMPALED NAZARENE + SLAPSHOT + MARTYRDOD
19/08/2017
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
https://www.facebook.com/events/431244800571452
GRUPPI
Impaled Nazarene
Slapshot
Martyrdöd
Baphomet's Blood
laCasta
NOTE
Orari e costi N.D.
ULTIMI COMMENTI
14/07/2017 - 13:28
ARCH ENEMY: il video del singolo 'The World is Yours'
14/07/2017 - 17:39
MASTERPLAN: ascolta la cover di 'Escalation 666'
14/07/2017 - 20:11
MR. BIG: guarda il video di Defying Gravity
14/07/2017 - 16:49
EDGUY: online il lyric video di un nuovo brano
14/07/2017 - 18:04
BELPHEGOR: online il lyric video di 'Baphomet'
12/07/2017 - 17:49
SATYRICON: svelati i primi dettagli del nuovo disco
14/07/2017 - 14:06
TWILIGHT FORCE: di supporto ai Dragonforce nel prossimo tour
14/07/2017 - 12:23
THE LURKING FEAR: guarda un nuovo video
12/07/2017 - 22:42
L.A. GUNS: svelata la tracklist ed il primo singolo del nuovo disco
12/07/2017 - 10:52
EXECRATION: disponibile il brano ''Hammers Of Vulcan''
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04/07/2017
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UNITED AS ONE FESTIVAL #3: D.R.I. + Wehrmacht + General Surgery + Guests
Kaleidos, Roviglio (RE), 30/06/2017
13/07/2017
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EVIL FEST II - DAY 1
Alvignano, Caserta, 07/07/2017
11/07/2017
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ROCKFEST BARCELONA - DAY 2
Parc de Can Zam, Barcelona, 01/07/2017
10/07/2017
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ROCKFEST BARCELONA
Parc de Can Zam, Barcellona, 30/06/2017
26/10/2016
Articolo
EXODUS
Retrospettiva con sorpresa
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