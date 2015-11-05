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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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SOLOMACELLO FEST (day 2)
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IN TORMENTATA QUIETE + BIRKENWALD
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/06/17
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
12/07/2017
MONK - ROMA
https://www.facebook.com/events/202431753611983/?active_tab=about
GRUPPI
Anathema (Vincent e Daniel Cavanagh acoustic live) +
Rome in Monochrome
NOTE
Ingresso gratuito
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