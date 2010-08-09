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STRAEVIL FEST (day 2)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)

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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

22/06/17
SOLOMACELLO FEST (day 2)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
DETTAGLI EVENTO
IN TORMENTATA QUIETE + BIRKENWALD
24/06/2017
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/1861795170746612/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
GRUPPI
In Tormentata Quiete (release party di Finestatico) +
Birkenwald
NOTE
Sabato 24 giugno 2017
@Alchemica Music Club - Bologna
via Dei Lapidari, 8/B

Ingresso 2 euro, riservato ai soci AICS
Inizio concerti ore 21:00
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