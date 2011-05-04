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GOJIRA + THE RAVEN AGE
14/06/2017
ALCATRAZ - MILANO
www.ticketone.it
GRUPPI
Gojira +
The Raven Age
NOTE
Inizio concerti: ore 20.00
Apertura porte: ore 18.30

Prezzo del biglietto in prevendita: €28,00+d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €33,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 8 marzo.
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