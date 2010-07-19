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LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

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NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

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ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
DETTAGLI EVENTO
THEATRES DES VAMPIRES + WAIT HELL IN PAIN + HERETICS DREAM
15/09/2017
TRAFFIC CLUB - ROMA
GRUPPI
THEATRES DES VAMPIRES +
Wait Hell In Pain +
Heretic's Dream
NOTE
Venerdì 15 settembre 2017
@Traffic Club - Roma
via Prenestina, 738

Ingresso 10 euro
Orari TBA
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BLACK STONE CHERRY: a settembre l'EP 'Black to Blues'
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DIE APOKALYPTISCHEN REITER: online il video di ''Der Rote Reiter''
28/07/2017 - 14:00
RAGE: ecco il video di 'Seasons of the Black'
27/07/2017 - 17:45
MYRKUR: ecco il video di 'Ulvinde'
29/07/2017 - 10:43
DEVILMENT: ecco il video di 'JudasStein'
28/07/2017 - 16:33
ELUVEITIE: guarda il video di 'Lvgvs'
27/07/2017 - 14:18
MASTERPLAN: disponibile la cover di 'Mr. Ego'
28/07/2017 - 14:20
LEPROUS: disponibile il video di 'Stuck'
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IL CASCADIAN BLACK METAL
Terza parte
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DAY 1 - PalaBrescia, Brescia, 22/07/2017
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# 3 - Clash Of The Titans, Firenze, 1990
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# 21 - Ramones, Castel S. Angelo, Roma, 14/09/1980
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