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MARILYN MANSON + GUEST
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ROCK METAL FEST
18/08/2017
ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)
http://www.rockmetalevents.it/
GRUPPI
Deathless Legacy +
Fake Heroes +
Full Leather Jackets +
Imploaded +
Mad Hornet +
Mesembria Magog
NOTE
Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 20:00
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