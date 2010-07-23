13/10/17
SPECTRAL VOICE
Eroded Corridors of Unbeing
13/10/17
MORK
Ermitten Dal
13/10/17
THROUGH THE EYES OF THE DEAD
Disomus
13/10/17
SAMAEL
Hegemony
13/10/17
THE WALKING DEAD ORCHESTRA
Resurrect
13/10/17
AQUIVER
Frames
13/10/17
ALTARAGE
Endinghent
13/10/17
ANCIENT VVISDOM
33
13/10/17
UNFOLD
Banshee O Beast
13/10/17
ENSLAVED
E
08/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
EXENZIA - PRATO
08/10/17
GRAVEYARD + GUEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)
08/10/17
KLIMT 1918
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
10/10/17
DEOS + ADE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
11/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)
12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA