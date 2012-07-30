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07/07/17
BLISS OF FLESH
Empyrean

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M.O.D.
Busted, Broke & American

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RIVER BLACK
River Black

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INVOCATION SPELLS
The Flame of Hate

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BLIND GUARDIAN
Live Beyond The Spheres

07/07/17
SEER
Vol. III & IV: Cult of the Void

07/07/17
ECNEPHIAS
The Sad Wonder Of The Sun

14/07/17
FREIGHT TRAIN
I

21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

CONCERTI

06/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
FABRIQUE - MILANO

06/07/17
EDITORS + THE CULT
PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

07/07/17
PERPETUAL FIRE + MYRIAD LIGHTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA
DETTAGLI EVENTO
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
29/07/2017
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/111215326167155/?ref=br_rs
GRUPPI
ONELEGMAN
SKORBUTIKS
GESCHLECHT
NOTE
Durante il festival è in programma un aperitivo prima dell'inizio dei concerti, a partire dalle ore 18:30.
Inizio concerti ore 22:00
ULTIMI COMMENTI
01/07/2017 - 10:46
STONE SOUR: tutto il nuovo disco in streaming
05/07/2017 - 12:02
WINTERSUN: annunciate due date in Italia
04/07/2017 - 11:41
ORIGIN: guarda un playthrough di un nuovo brano
05/07/2017 - 09:08
ONSLAUGHT: una data in Italia nel mese di ottobre con gli Artillery
04/07/2017 - 16:38
ELUVEITIE: pubblicato il video di ''Epona''
05/07/2017 - 12:11
BLASPHEMER: ascolta un nuovo brano
27/06/2017 - 11:17
ALTER BRIDGE: cambio di location per le due date italiane
29/06/2017 - 19:02
COLONY OPEN AIR: nuovo cambio di location per motivi di sicurezza
04/07/2017 - 11:13
MAGNUM: una data in Italia nell'aprile del prossimo anno
04/07/2017 - 19:49
H.E.A.T: svelati i dettagli sul nuovo album
ULTIMI COMMENTI
04/07/2017
Live Report
UNITED AS ONE FESTIVAL #3: D.R.I. + Wehrmacht + General Surgery + Guests
Kaleidos, Roviglio (RE), 30/06/2017
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
30/07/2012
Articolo
LEGENDS OF ROCK
# 22 - Rory Gallagher
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
01/07/2017
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# 65 – Loss (In Memoriam) - Saturnus
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