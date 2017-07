DETTAGLI EVENTO SHOULDERCRUSHER METAL FEST 05/08/2017 AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG) https://www.facebook.com/events/112448596042646/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5 GRUPPI

TRILOBITES (thrah/death - Modica) +

GHOST BASTARDZ (glam rock/hair metal - Modica) +

JOKE ADDICTION (heavy groove hard rock - Siracusa) +

WILDIME (groove southern metal - Palermo) +

FROM ICE TO FIRE (thrash/groove - Modica) NOTE

Sabato 5 agosto 2017

@Auditorium N. Ragusa - Marina di Modica (RG)

via del Mare, 53



Ingresso 5 euro in cassa

Apertura cancelli ore 17

Inizio concerti ore 20:15 - termine serata ore 2:00