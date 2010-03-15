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BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

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DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

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GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI

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ALCHIMIA + NEBULAE
CELLAR THEORY - NAPOLI

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VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)
DETTAGLI EVENTO
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
05/08/2017
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)
https://www.facebook.com/events/112448596042646/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5
GRUPPI
TRILOBITES (thrah/death - Modica) +
GHOST BASTARDZ (glam rock/hair metal - Modica) +
JOKE ADDICTION (heavy groove hard rock - Siracusa) +
WILDIME (groove southern metal - Palermo) +
FROM ICE TO FIRE (thrash/groove - Modica)
NOTE
Sabato 5 agosto 2017
@Auditorium N. Ragusa - Marina di Modica (RG)
via del Mare, 53

Ingresso 5 euro in cassa
Apertura cancelli ore 17
Inizio concerti ore 20:15 - termine serata ore 2:00
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