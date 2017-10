DETTAGLI EVENTO STRATOVARIUS + GUEST TBA 22/10/2017 ALCATRAZ - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

Stratovarius +

Guest TBA NOTE

Concerto speciale: gli Stratovarius eseguiranno dal vivo nella sua interezza Visions, album pubblicato nel 1997. Saranno inoltre portati sul palco i grandi classici della carriera.



Domenica 22 ottobre 2017

@Alcatraz - Milano

via Valtellina, 25



Inizio concerti ore 20:00

Apertura porte ore 18:30



Biglietto in prevendita: 30 euro + ddp

Biglietto in cassa la sera dello show: 35 euro



Biglietti in vendita su Ticketone dalle ore 10:00 di gioved 13 luglio