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L.A. GUNS + STONE TRIGGER
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

08/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
ESTRAGON - BOLOGNA

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO

09/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

09/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI
DETTAGLI EVENTO
KOBRA AND THE LOTUS + SECRET RULE + RAVENSCRY
16/11/2017
TRAFFIC CLUB - ROMA
www.ticketone.it
GRUPPI
Kobra And The Lotus +
Secret Rule +
Ravenscry
NOTE
Costi e orari TBA
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