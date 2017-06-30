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DETTAGLI EVENTO
UZEDA + SUDOKU KILLER
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LA LAMPARA - PESCARA
https://www.facebook.com/events/308374826285595/
GRUPPI
Uzeda +
Sudoku Killer
NOTE
Mercoledì 26 luglio 2017
@La Lampara - pescara
viale della Riviera, 170

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 23:00
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