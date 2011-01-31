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LEGEND CLUB - MILANO

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MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

08/12/17
MARTHYRIUM + NECROMUTILATOR + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
12/12/2017
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/301825676894118/?ti=icl
GRUPPI
Northlane +
Erra +
Invent Animate +
Ocean Grove
NOTE
Costi e orari TBA
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