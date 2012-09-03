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Paradigm of Chaos

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SHADOWSIDE
Shades of Humanity

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Cycles of Grief Volume 1: Growth

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Out Of The Voiceless Grave

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18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

CONCERTI

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)
DETTAGLI EVENTO
MARTYR LUCIFER
29/07/2017
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
https://www.facebook.com/events/720269251493693
GRUPPI
Martyr Lucifer
NOTE
Costi e orari all'interno dell'evento Facebook (il link sopra)
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ROGER WATERS: guarda il video di 'Wait For Her'
25/07/2017 - 15:17
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12/07/2017 - 17:49
SATYRICON: svelati i primi dettagli del nuovo disco
24/07/2017 - 17:07
MUNICIPAL WASTE: guarda il video di ''Breathe Grease''
24/07/2017 - 18:03
MOTORHEAD: a settembre in uscita una raccolta di cover già edite
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CANNIBAL CORPSE: terminate le registrazioni del nuovo disco
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23/07/2017
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