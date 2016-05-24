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MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

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UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA

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REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

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VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

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PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)
DETTAGLI EVENTO
BEERAPOCALYPSE NIGHT
27/08/2017
IL CHIRINGUITO - PRATO
https://www.facebook.com/events/1593118390707539
GRUPPI
BEERAPOCALYPSE NIGHT - seconda edizione:

Adeptor +
Secret Wizard +
Devoid Of Thought +
Dark Passage +
Rejected +
Cajavero +
Panic.0
NOTE
Domenica 27 agosto 2017
@Il Chiringuito - Prato
via Pasubio

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 18:00
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