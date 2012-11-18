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HOLY SHIRE + CHECKMATE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

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SUNSET GARDEN - LAINATE (MI)

06/01/18
RAGE + FIREWIND
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ACCEPT + NIGHT DEMON
23/01/2018
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/249716205546499/?ti=icl
GRUPPI
Accept +
Night Demon
NOTE
Prezzo in cassa € 37; se acquisti online € 32 + diritti
Biglietti in vendita da martedì 26 luglio ore 10

Orari TBA
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