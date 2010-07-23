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10/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
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SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)

12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
BELPHEGOR + GUESTS
19/10/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/1408078382562293/?ti=icl
GRUPPI
Belphegor +
Destroyer 666 +
Enthroned +
Nervochaos +
Nordjevel
NOTE
Costi e orari TBA
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