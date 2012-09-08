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28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

04/08/17
SEVEN SPIRES
Solveig

04/08/17
CURSED EARTH
Cycles of Grief Volume 1: Growth

04/08/17
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04/08/17
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11/08/17
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Out Of The Voiceless Grave

18/08/17
THE NECROMANCERS
Servants of the Salem Girl

18/08/17
ULVEDHARR
Total War

19/08/17
MY TURN
My Turn

CONCERTI

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)

29/07/17
PORTO LIVE METAL FEST
PORTO ANTICO - GENOVA

29/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 2)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
BASILICATA METAL FEST
CAVA DEL SOLE - MATERA

29/07/17
MARTYR LUCIFER
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

02/08/17
LACUNA COIL + TBA
AREA FESTE - FILAGO (BG)

03/08/17
NIGHT OF MORBID METAL
CAFE' RETRO' - LAMEZIA TERME (CZ)

05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)
DETTAGLI EVENTO
TERROR
17/08/2017
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
GRUPPI
Terror
NOTE
Ingresso gratuito
Inizio concerto ore 22:00
ULTIMI COMMENTI
27/07/2017 - 14:18
MASTERPLAN: disponibile la cover di 'Mr. Ego'
27/07/2017 - 07:10
BYZANTINE: guarda il nuovo video
27/07/2017 - 07:23
ORANGE GOBLIN: al lavoro sul prossimo disco
26/07/2017 - 20:12
EUROPE: svelati i dettagli del nuovo disco
27/07/2017 - 11:21
NEXUL: tutto 'Paradigm of Chaos' in streaming
26/07/2017 - 17:52
NE OBLIVISCARIS: annunciato il terzo disco, ecco i dettagli ed un brano
27/07/2017 - 11:03
TERROR: due date in Italia ad agosto
26/07/2017 - 06:55
SCANNER: ad agosto in arrivo una doppia raccolta
26/07/2017 - 13:57
CONVERGE: pubblicato il nuovo singolo
25/07/2017 - 18:13
ALICE COOPER: online i samples di 'Paranormal'
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08/09/2012
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RACCONTARE IL MITO
# 28 Pink Floyd - Cinecittà (Roma), 21/09/1994
26/07/2017
Intervista
ANATHEMA
Intervista con Vincent Cavanagh (esclusiva!)
26/07/2017
Live Report
COLONY OPEN AIR - DAY 1
PalaBrescia, Brescia, 22/07/2017
01/07/2017
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CRYPTIC WRITINGS
# 65 – Loss (In Memoriam) - Saturnus
24/07/2017
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SINE QUA NON
# 22 - 'Selling England By the Pound' e 'Misplaced Childhood'
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