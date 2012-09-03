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ZONA INDUSTRIALE - PULSANO (TA)

19/08/17
WHILE SHE SLEEPS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
DETTAGLI EVENTO
IN.SI.DIA + GUEST TBA
23/09/2017
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)
https://www.facebook.com/events/1999761533589403
GRUPPI
In.Si.Dia +
special guest TBA
NOTE
Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:00
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