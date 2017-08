DETTAGLI EVENTO SPONGSTOCK 12/08/2017 GIANNI BAR - SPONGANO (LE) https://www.facebook.com/events/172140113329210/ GRUPPI

ASSAULTER +

IL CONFINE +

THE CLIPS +

SIBILANCE NOTE

Sabato 12 agosto 2017

@Giannibar (open air) - Spongano (LE)

via Estramurale



Ingresso gratuito

Location dotata di ampio parcheggio e di copertura in caso di pioggia