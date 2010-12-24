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LACUNA COIL + TBA
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NIGHT OF MORBID METAL
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ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

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METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

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BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
DETTAGLI EVENTO
SPONGSTOCK
12/08/2017
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
https://www.facebook.com/events/172140113329210/
GRUPPI
ASSAULTER +
IL CONFINE +
THE CLIPS +
SIBILANCE
NOTE
Sabato 12 agosto 2017
@Giannibar (open air) - Spongano (LE)
via Estramurale

Ingresso gratuito
Location dotata di ampio parcheggio e di copertura in caso di pioggia
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